Accardi: “City Group? Straordinario, tutto su mie condizioni. Con il Frosinone…”

Quarto giorno di preparazione estiva per il nuovo Palermo FC targato City Football Group . La squadra agli ordini del tecnico Silvio Baldini , si è radunata nella giornata di domenica presso l'Hotel "Casena dei Colli", quartier generale del club rosanero per tutto il ritiro pre-campionato, che si svolgerà in città fino al 30 luglio. Oggi in conferenza stampa il difensore ex Modena e Trapani , Andrea Accardi, fresco di rinnovo contrattuale con scadenza a giugno 2023 . Tra i protagonisti della cavalcata verso la promozione in Serie B della compagine siciliana allenata da Silvio Baldini , il ventiseienne è tra i calciatori più rappresentativi della formazione rosanero. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera".

"Frosinone? Ricordo bruttissimo. Non c’è nessuna attesa, zero voglia di rivincita. Dobbiamo lavorare e pensare di partita in partita come fosse una finale. Dobbiamo affrontare tutte le gare nella stessa maniera. Crivello? Con lui parliamo di tutto tranne che di Frosinone-Palermo, finale playoff Serie B. Lui non ha lanciato i palloni in campo, Roberto è un palermitano vero. Infortunio? Sono in fase di recupero, in estate ho lavorato per recuperare nel miglior modo possibile. Stiamo continuando questo percorso, valuteranno i medici le mie condizioni. Società nuova? È straordinario, il fondo è importantissimo e sognare in grande è davvero bello. Prima da tifoso, poi da giocatore mi auguro il meglio per questa maglia”.