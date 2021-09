Lancini: “Covid? A casa per 3 mesi, ho sofferto. Voglio la B col Palermo”

Edoardo Lancini ha iniziato al meglio il suo nuovo ciclo con il Palermo FC. Gol, prestazioni di livello, sono il segno di una rinascita professionale per l'ex Brescia, al servizio degli obiettivi di squadra in questo campionato di Serie C 2021-2022

Esaltante inizio di stagione per il difensore rosanero Edoardo Lancini che cerca nella stagione di Serie C 2021-2022 il campionato che sancisca la definitiva rivalsa sotto il profilo fisico, tecnico e tattico.

Dopo l'annata poco felice vissuta nel corso del precedente torneo di Lega Pro, tra i numerosi infortuni che hanno costretto il centrale di difesa, ex Brescia, lontano dal terreno di gioco del "Renzo Barbera", il nuovo ciclo in maglia rosanero del classe '94 sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Il gol in amichevole precampionato contro l'Enna, la rete messa a segno in Coppa Italia di Serie C contro il Picerno e le prestazioni personali di livello sfoggiate contro Latina e ACR Messina, sono chiari segnali che lasciano presagire quanto Lancini possa essere l'asse portante della retroguardia rosanero. Il ventisettenne difensore è dunque candidato ad essere sempre più leader di un reparto difensivo chiamato a ribaltare le prestazioni poco esaltanti viste durante lo scorso campionato di Serie C.

A pochi giorni della sfida esterna contro il Taranto, valevole per la terza giornata del girone C di Serie C, il centrale di difesa del Palermo FC, Edoardo Lancini è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#siamoaquile" andato in onda su "TRM13" nella serata di ieri, illustrando quelli che sono gli obiettivi di squadra nel corso del campionato di Lega Pro 2021-2022.

"L'anno scorso sono stato per tre mesi a casa con il Covid. Ho sofferto molto più per questioni di salute. Quest'anno son molto felice di essere tornato a stare bene e ora posso dire la mia da giocatore. Nel primo periodo neanche i medici sapevano come gestire bene la situazione e quindi non è stato per niente facile come per tutte le altre persone. Quei giorni sono stati un mix di paura e agitazione. Adesso dobbiamo pensare ai momenti belli e a tornare a gioire. Covid? Bisogna godersi le giornate e finché la salute lo permette bisogna sempre essere sereni. Non pensare alle cavolate bensì a godersi ogni singolo momento della nostra vita. Quest'anno mi voglio riprendere quello che ho perso. Giocare in questa piazza per me è come già essere in Serie B. E tornare in B con questa maglia è come giocare nel massimo campionato italiano".