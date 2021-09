Palermo-Catanzaro, pareggio a reti bianche al “Barbera”: l’analisi di Filippi

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nel match contro il Catanzaro al "Renzo Barbera": l'analisi di mister Giacomo Filippi

⚽️

Zero a zero. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" nella sfida contro il Catanzaro, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C. I giallorossi e la compagine rosanero si dividono la posta con un pareggio a reti bianche. Un match equilibrato, ma non certamente spettacolare né particolarmente vibrante.

"I ragazzi hanno fatto bene concedendo poco, questo è sintomo che la squadra è in salute. Se noi abbiamo usufruito di sei rigori vuol dire che la squadra si presenta moltissimo negli ultimi sedici metri. E se ci sono devono essere concessi. Se oggi concretizziamo meno rispetto a quello che creiamo è vero, dobbiamo essere più precisi e lavorare di più per far gol: le occasioni non sono mancate, da Dall'Oglio al fuorigioco di Fella che non mi convince tanto. Per costruire una mentalità forte e vincente ci vuole tempo, ci stiamo lavorando con un gruppo che vuole raggiungere risultati importanti", ha dichiarato Giacomo Filippi nella consueta conferenza stampa post-gara.

Un Palermo solido ma non sufficientemente incisivo e concreto in sede di finalizzazione. Contro la squadra di mister Antonio Calabro, una tra le più accreditate del girone, la compagine rosanero viene fuori alla distanza mancando l'affondo che avrebbe potuto cambiare le sorti del match: "Rigore Brunori? Il rigorista oggi era Fella ma la responsabilità è solo mia perchè avrei dovuto insistere e non farlo, ci sta di sbagliare un rigore. Non deve accadere però l'anarchia perchè se c'è una lista si deve seguire, non accadrà più che non venga rispettata. Luperini trequartista e Dall'Oglio a centrocampo? Dall'Oglio può ricoprire tanti ruolo, Gregorio ha trovato poco spazio ma credo abbiano fatto una partita di sostanza. Buttaro? Alessio ha giocato bene, prestazione attenta e lucida la sua. Parliamo di un giovane di livello che ci può dare tanto, mi fa piacere che abbia dato una risposta positiva", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Un Palermo sterile e sprecone, ma con una quadratura certamente più compatta in difesa rispetto alla pessima prestazione offerta contro il Taranto. Adesso, serve segnare e soprattutto tornare quanto prima alla vittoria: "Sui malumori in merito allo 0-0 finale posso solo dire che rispetto il pensiero del pubblico, sono contento di come i miei ragazzi abbiano sudato la maglia. Fischi a fine partita? Il pubblico ha dei pareri che vanno rispettati, noi sappiamo quello che possono dare i ragazzi e quindi chi utilizzare e chi no in determinate partite. Il rammarico quando non si vince rimane anche se si è offerta un'ottima prestazione. Abbiamo dimostrato sul campo di valere quanto loro ma questo non basta, se si interpretano le partite in questa maniera si può andare lontano", ha concluso Filippi.