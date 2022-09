Brunori: “Essere qui è un sogno. Spogliatoio City e la maglia di Haaland? Dico tutto”

Quinto ed ultimo giorno di ritiro per il Palermo , ospite presso l'Etihad Campus di Manchester . Nella giornata di ieri test amichevole per i rosanero contro il Nottingham Forest , terminato 1-0 grazie alla rete nel finale di Edoardo Soleri . La ripresa del campionato è prevista per la prossima settimana, la compagine di Eugenio Corini sarà impegnata sabato 1 ottobre al "Renzo Barbera" contro il SudTirol. Sul mini ritiro di Manchester si è espresso il numero 9 del Palermo FC , Matteo Brunori , che ai microfoni della stampa presente in Inghilterra ha tracciato un bilancio sul periodo trascorso presso la casa del City di Pep Guardiola . Di seguito le dichiarazioni di Brunori.

"Per ogni ragazzo arrivare qua e giocare in questi campi è incredibile. È il sogno di ogni bambino, abbiamo sfruttato ogni minima cosa che ci hanno dato a disposizione per lavorare. Ci porteremo dietro questo sogno e tornati a Palermo lavoreremo duramente per riuscire ad arrivarci. Spogliatoio City e maglia di Haaland? Scherzando ci siamo messi sotto la maglia del proprio idoli. Io mi sono seduto sotto la sua maglia perché sono innamorato del numero nove e poi lui è un giocatore straordinario. È stata veramente una grande emozione stare in quello spogliatoio