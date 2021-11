Picerno-Palermo, rosanero senza idee: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro il Picerno

Il Palermo non riesce nell'intento di calare il poker di vittorie, i rosanero hanno ceduto 1-0 al Picerno e di conseguenza interrotto il ruolino positivo che durava da sei giornate (5 vittorie e 1 pari). Una sconfitta amara quella subita dagli uomini guidati da mister Filippi che adesso di trovano a -7 dalla capolista Bari che affronteranno poco prima dello stop natalizio. Prestazione non indimenticabile quella offerta dall'intera squadra che non ha saputo incidere offensivamente parlando.