LE PAGELLE DI PALERMO-SUDTIROL 1-2. Ennesima occasione sprecata

Il Palermo perde in casa al termine del solito secondo tempo senza mordente. Audero e Ceccaroni i migliori, i peggiori... Le pagelle di Mediagol

Mediagol ⚽️ 1 maggio - 17:39

DIFESA — Di Nicholas Barone

Tredicesima sconfitta in campionato per il Palermo che, come al solito, regala il secondo tempo agli avversari.

AUDERO 6.5

Uno dei pochi incolpevoli della sconfitta. Effettua un doppio miracolo che rimanda il vantaggio avversario di qualche minuto.

BANIYA 5

Non sfigura nel primo tempo, vincendo ampiamente contro Merkaj e Gori. Scontro che si ribalta nella ripresa, dove l'italoturco perde certezze come tutto il resto della squadra. Causa il rigore del 2-1.

MAGNANI 5.5

In fase di impostazione non sfigura mai, nel primo tempo non fa passare nulla. Cala nella seconda frazione come tutta la retroguardia dopo l'infortunio di Ceccaroni. LE DOUARON (dall'82') 6 La migliore occasione del secondo tempo ce l'ha lui grazie a un grande colpo di testa, che sbatte sulla traversa. Poco comprensibile il suo impiego così centellinato, vista la pericolosità che porta in campo.

CECCARONI 6.5

Anche questa volta, l'uscita dal campo del numero 32 ha coinciso con il peggior momento della partita dei rosanero. Segna un gol bellissimo di esterno, sempre pronto ad avanzare e a creare pericoli nell'area avversaria. NIKOLAOU (dal 53') 5.5 In confusione come il resto della difesa.

CENTROCAMPO — DI MARIANO 5

Invisibile per quasi tutto il match, lascia colpevolmente da solo Barreca nel gol del pari biancorosso. Unico spunto il cross che ha portato alla traversa di Lund, ma troppo poco per incidere. PIEROZZI (dal 65') 5.5 Il suo ingresso, prima da laterale sinistro e poi nella fascia opposta, non smuove la partita. Cerca qualche incursione ma senza successo.

GOMES 5.5

Non lucido come al suo solito, sbaglia alcune incursioni e appoggi non da lui. Provvidenziale su Mallamo per evitare il 3-1 finale, ma ci si aspetta sempre di più dal francese.

BLIN 4.5

Partita abbastanza ordinata dell'ex Lecce, ma l'errore clamoroso che porta al rigore causato da Baniya è inspiegabile. DI FRANCESCO (dall'82) S.V.

SEGRE 5

Non riesce a incidere come nelle ultime apparizioni, spesso fuori dal gioco, anche nella prima frazione. Spreca un cross perfetto di Nikolaou indirizzando il pallone centralmente, errore non da Segre.

LUND 5

Perde costantemente lo scontro fisico contro El Kaouakibi, lasciato passare troppo facilmente in più di un'occasione. Prende una sfortunata traversa che poteva valere il 2-0 VASIC (dal 65') 4.5 Il suo impiego costante in ruoli non suoi è un mistero. Non migliora la sua situazione la nulla incisività che porta in campo. Spreca una potenziale occasione nel recupero per tentare un tiro improbabile, specchio del suo campionato.

ATTACCO — BRUNORI 5.5

Solita partita di sacrificio per il capitano, che prova come può a costruire gioco nel deserto rosanero del secondo tempo.

POHJANPALO 6

Assist perfetto per la rete di Ceccaroni. Sempre in cerca della sponda per smarcare un compagno, fa il suo solito lavoro di sacrificio.