LE PAGELLE DI PALERMO-MONOPOLI 2-1: Fella e Valente sugli scudi, Filippi sorride

Il Palermo riscatta la prestazione oscura di Taranto e supera per 2-1 il Monopoli nella gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Vittoria convincente per gli uomini guidati da Giacomo Filippi che adesso dovranno vedersela contro la vincente di Catanzaro-Catania in programma alle ore 17.30.