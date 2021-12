LE PAGELLE DI LATINA-PALERMO 1-0. Due espulsioni ed errori di lettura della gara, Filippi dove sei?

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo resta in nove per le espulsioni di Buttaro e Pelagotti e perde (solo) 1-0 contro un Latina che sembra tutt'altro che irresistibile. Discutibili le scelte di Filippi sia prima che durante la partita. Alla ripresa ci sarà un ACR Messina desideroso di vincere il derby per regalare un po' di colore a una stagione anonima.

PELAGOTTI 4

Su Jefferson compie un intervento da wrestling quando invece avrebbe potuto sfruttare l'inerzia del pallone per fare un intervento pulito o quanto meno migliore. Sul gol non ha particolari colpe data la posizione ravvicinata di Carletti.

MASSOLO (dal 34' per Fella) 7 protagonista della seconda parte della gara, abbassa la saracinesca e compie anche qualche intervento decisivo che evita un passivo peggiore ai rosa.

BUTTARO 5

All'11' interviene in modo irregolare su Carletti lanciato a rete dopo un errore di Lancini, e viene giustamente espulso per il fallo da ultimo uomo oltre che per la chiara occasione da gol negata agli avversari.

LANCINI 3

Ennesima prestazione da film horror per il numero 79 rosanero che prima perde il pallone costringendo Buttaro al fallo, poi sul gol ribatte il pallone sui piedi di Giorgini che lo colpisce comodamente di prima sulla testa di Carletti e infine non trasmette mai sicurezza al reparto difensivo. Deve riposare e capire bene cosa vuole fare da grande.

PERROTTA 4

Sul gol viene inghiottito da un buco nero che lo risucchia sul palo opposto facendogli perdere qualsiasi cognizione di spazio e tempo, altrimenti non si spiega perché invece di fare un passo indietro per fermare lo slancio di Carletti, prova un saltello inutile in avanti che non serve a nessuno. Nel resto della partita prova leggere meglio le situazioni di gioco e riesce a mettere qualche toppa.