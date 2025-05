LE PAGELLE DI CESENA-PALERMO 2-1. I rosa senza mordente perdono il secondo match di fila

Il Palermo perde la seconda partita consecutiva, dopo una partita giocata senza voglia. Pohjanpalo il peggiore, i migliori...

Mediagol ⚽️ 4 maggio 2025 (modifica il 4 maggio 2025 | 17:44)

DIFESA — Di Nicholas Barone

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo, che scende al settimo posto e rischia ancora di non disputare neanche i playoff.

AUDERO 6

Nessun grande errore, non può nulla su entrambi i gol.

DIAKITÈ 5

In affanno in ogni avanzata offensiva dei padroni di casa. Prova a fare qualche sgroppata in avanti ma senza successo, sbagliando anche passaggi semplici. DI MARIANO (dall'82) S.V.

MAGNANI 5.5

Il "migliore" della retroguardia, cerca di dare ordine a un reparto totalmente in confusione. Tiene da solo la linea difensiva nell'ultimo terzo di gara, evitando più volte il 3-1 degli avversari. Protagonista di una sfortunata deviazione che porta al gol del 2-1.

NIKOLAOU 5

Anche il greco soffre il Cesena, in fase di impostazione non dà mai la sensazione di avere le idee chiare, come il resto della squadra. Tiene colpevolmente in gioco Ceesay nel 2-1 di inizio secondo tempo.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 6

Prova a dare qualcosa sulla corsia di destra, riuscendoci anche in un paio di circostanze. Segna il gol del momentaneo 1-1.

GOMES 5.5

Gara totalmente in ombra del francese, contenuto in ogni sua sortita palla al piede. Non filtra neanche al meglio i palloni nella metà campo rosanero, portando più volte a una superiorità schiacciante nell'ultimo quarto di campo. Corre comunque tanto e prova sempre lo strappo.

RANOCCHIA 5

Serve l'assist a Pierozzi per l'1-1, ma si limita a quello. In fase di costruzione non trova mai la soluzione giusta per creare pericoli. INSIGNE (dal 75') S.V.

VERRE 5

L'ex Sampdoria non crea nulla di pericoloso, se non lo scambio con Pohjanpalo in cui si fa trovare in fuorigioco. SEGRE (dal 57') 5 Invisibile, il suo ingresso in campo non sortisce alcun effetto.

LUND 5

Ennesima partita non all'altezza dell'americano, che non crea superiorità in fase offensiva. Spreca una possibile occasione a pochi metri dalla porta, crossando in maniera scoordinata. DI FRANCESCO (dal 57') 5.5 Ci prova, ma nel concreto fa veramente poco.

ATTACCO — LE DOUARON 5.5

Forse il più pericoloso dei rosanero, gli viene annullato un gol per fuorigioco e prende un palo, ma in troppe occasioni ghiotte il killer instinct dell'attaccante non è venuto fuori. BRUNORI (dal 57') 5.5 Cerca di svegliare la manovra della squadra, ma con scarsi risultati.

POHJANPALO 4.5

Peggior partita del finlandese da quando è in rosanero. Sbaglia un rigore, sciupa un paio di ottimi palloni e non riesce neanche a fare il suo solito lavoro di sponda.