LE PAGELLE DI CATANZARO-PALERMO 1-1. I rosa pareggiano in nove uomini e dopo un rigore inesistente

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo conquista un punto d’oro in casa del Catanzaro dopo aver giocato un buon calcio per gran parte della gara. I rosa sono penalizzati da un arbitro troppo casalingo che prima espelle Broh per doppia ammonizione e poi Crivello con un rosso diretto per un intervento duro ma ai limiti del regolamento, assegnando un rigore quanto meno discutibile.

PELAGOTTI 6,5

Una parata straordinaria e decisiva nel primo tempo su Evacuo, non può nulla sul rigore dove resta praticamente fermo sulla linea di porta.

ALMICI 7

Prova spesso l’uno contro uno e più volte crea la superiorità nella sua porzione di campo ma non viene cercato abbastanza dai compagni. Il gol nasce da una sua punizione deviata in porta da Evacuo.

PALAZZI 6,5

Oggi non deve fare gli straordinari perché la difesa si muove in maniera coordinata. Bene in fase di ripartenza.

MARCONI 6

Sbaglia poco e gioca una partita ordinata allontanando senza troppi fronzoli le palle più pericolose. LUCCA (dall’83’) S.V.

CRIVELLO 5

Un po’ approssimativo in alcune chiusure, nell’unico vero intervento da difensore di razza, l’arbitro gli fischia un fallo totalmente inesistente dandogli il rosso diretto.