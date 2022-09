Di Mariano: “Stulac importante, Brunori ha le giuste caratteristiche. Genoa…”

"A livello tattico mi piace ricevere la palla nei piedi e in profondità. Voglio sfruttare la mia velocità, quando le difese sono alte mi piace sfruttare la profondità per mettere in difficoltà il difensore che scappa all'indietro. Avere un giocatore come Stulac è importante anche sotto questo punto di vista. Quando le difese sono chiuse è più difficile per tutti. Sicuramente sono un giocatore che ama ricevere la palla. Brunori? Matteo ha le caratteristiche giuste per il 4-3-3. E' un giocatore tecnico, anche di Coda l'anno scorso si diceva che era da solo. E' normale che sia più isolato rispetto agli esterni, ma adesso cercheremo di dialogare di più come ci chiede il mister. Reggina? Partita complicata in un campo importante, dobbiamo avere la pazienza di assimilare questo modulo e di iniziare a conoscerci. Matteo ha tecnica, attacca la profondità. E' un attaccante moderno. Genoa? Queste partite si preparano da sole. Se non trovi stimoli dopo due sconfitte, forse non ci abbiamo capito niente. E' meglio incontrare oggi il Genoa che un altro tipo di squadra. La prepareremo nel migliore dei modi cercando di sistemare quanto sbagliato a Reggio. Dobbiamo cercare di fare la partita davanti ai nostri tifosi. Ho fiducia in questi ragazzi, questa partita si prepara da sola. Giocare in casa deve essere un vantaggio"