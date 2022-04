Playoff Serie C, il Padova va in ritiro in Francia: programma e convocati di Oddo

Il Padova di Massimo Oddo va in ritiro in Francia per preparare al meglio i playoff di Serie C

Mediagol ⚽️️

Dopo aver chiuso la regular season al secondo posto del Girone A di Serie C, il Padova di Massimo Oddo vola in Francia per preparare al meglio i playoff validi per compiere il salto di categoria direzione cadetteria. Ceravolo e compagni sono già qualificati al secondo turno Nazionale del mini torneo e, pertanto, da quest'oggi al 6 maggio saranno impegnati presso il Centre Tecnique et Sportif La Gaillette di Lens per un ritiro che servirà a caricare la squadra dopo il campionato perso per una manciata di punti. I biancoscudati sosterranno due sedute di allenamento giornaliere ed disputeranno un’amichevole Mercoledì 4 Maggio alle ore 15:00 contro il Lens B allo Stadio Bollaert-Delelis (Lens, Francia).

Di seguito, l'elenco dei convocati di mister Oddo.

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Mattia Fortin, Alvise Gherardi, Gianmarco Vannucchi,

DIFENSORI: Arlind Ajeti, Andrea Gasbarro, Umberto Germano, Matei Ilie, Niko Kirwan, Salvatore Monaco, Samuele Montalto, Carlo Pelagatti, Nahuel Valentini

CENTROCAMPISTI: Jacopo Bacci, Simone Della Latta, Jacopo Dezi, Saber Hraiech, Enej Jelenic, Ronaldo Pompeu da Silva, Sebastiano Semenzato, Andrea Settembrini

ATTACCANTI: Alfredo Bifulco, Fabio Ceravolo, Cosimo Chiricò, Karamoko Cissè, Riccardo Ugonna Ejesi, Claudio Santini, Giovanni Terrani

PROGRAMMA ALLENAMENTI:

GIORNO MATTINO POMERIGGIO Giovedì 28/04 Partenza Allenamento ore 16:30 presso La Gaillette Venerdì 29/04 Allenamento ore 10:30 presso La Gaillette Allenamento ore 17:00 presso La Gaillette Sabato 30/04 Allenamento ore 10:30 presso La Gaillette Gara Ligue 1: Lens-Nantes presso stadio Bollaert-Delelis ore 17:00 Domenica 1/05 Allenamento ore 10:30 presso La Gaillette Allenamento ore 17:00 presso La Gaillette Lunedì 2/05 Allenamento ore 15:00 presso La Gaillette Martedì 3/05 Allenamento ore 10:30 presso La Gaillette Allenamento ore 17:00 presso La Gaillette Mercoledì 4/05 Amichevole Lens B – Padova presso Stadio Bollaert-Delelis ore 15:00 Giovedì 5/05 Allenamento ore 15:00 presso La Gaillette Venerdì 6/05 Allenamento ore 9:30 presso La Gaillette Ritorno