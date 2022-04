Palermo, Tedesco sulla Primavera: “Bravi Rinaudo e Di Benedetto, gruppo top”

Giacomo Tedesco si congratula con la Primavera del Palermo FC per il cammino compiuto durante la stagione appena trascorsa

La formazione Primavera del Palermo guidata da Stefano Di Benedetto ha visto svanire il sogno promozione in “Primavera 2”, in seguito alla sconfitta in Finale Play-off per 1-3 arrivata contro il Padova del tecnico Matteo Centurioni.

Durante la partita che si è giocata ieri sera a Cesena, è stata proprio la formazione veneta a passare in vantaggio al ventunesimo minuto sulla squadra siciliana. Il Palermo, nonostante non abbia subito altre reti nel corso dei primi quarantacinque minuti, non è riuscito a riprendere il pallino del gioco in mano ed il Padova, dopo soli 5 minuti dalla ripresa, ne ha approfittato, mettendo a segno la seconda rete. Il finale di gare è stato a dir poco scoppiettante, dal momento che la compagine rosanero ha dimezzato lo svantaggio a quindici minuti dal triplice fischio; a realizzare la marcatura è stato il giovane attaccante Raffaele Giglio, su assist di Giacomo Corona. Tuttavia, nonostante i rosanero stessero cercando la rimonta sull’onda dell’entusiasmo, i ragazzi di Centurioni hanno calato il tris, grazie ad un calcio di rigore concesso all’ottantanovesimo minuto e realizzato da Tommaso Miccoli. I biancoscudati hanno quindi conquistato l’ambita promozione in Primavera 2.

Nonostante la sconfitta, tanti sono stati i complimenti ricevuti dalla formazione Primavera rosanero per la buona stagione disputata. GiacomoTedesco, ex centrocampista rosanero dal 1994 al 1997, si è congratulato con squadra e società attraverso i suoi canali social.

Di seguito le parole espresse dall’ex calciatore di Reggina e Salernitana.

“È stata una corsa entusiasmante quella della Primavera del Palermo F.C., che non può essere cancellata da una sconfitta in finale per la promozione nel secondo campionato giovanile. Faccio i miei complimenti a mister Di Benedetto e al suo staff, al direttore Leandro Rinaudo e ai ragazzi per questa bellissima stagione. Ho avuto modo di vederli all’opera ogni settimana e posso dire con assoluta certezza che questo gruppo, appena all’inizio del suo percorso, potrà soltanto crescere e ottenere i risultati che merita già dalla prossima stagione. In bocca al lupo ragazzi”