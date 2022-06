Palermo-Padova, Mirri: “Baldini ha fatto la differenza. Futuro? Costruire basi solide”

In seguito alla vittoria del Palermo sul Padova per 1-0, i rosanero di Silvio Baldini ottengono meritatamente la Serie B , condannando ad un altra stagione di Lega Pro al Padova di Massimo Oddo. Il presidente Dario Mirri si è espresso al termine del match ai microfoni di Eleven Sports. Di seguito le sue parole:

"Questa non è la mia vittoria, è quella di Palermo. Questo è l'elemento distintivo. Io non sono ricco ma ho a cuore il Palermo. La città si è riappropriata della propria squadra. Siamo rinati ed i palermitani lo meritano. L'anno scorso ci abbiamo provato ma il Covid ci ha limitati perché senza il sostegno del pubblico non potevamo vincere. La rosa è importantissima e la differenza l'ha fatta Silvio Baldini. Non esiste un giocatore, esistono Silvio Baldini e la città. Lui è un romantico, un grandissimo tecnico e motivatore. Lui è un uomo libero, questo lo distingue da tutti gli altri. Quando abbiamo capito che avremmo potuto conquistare la B? Ora, forse domani. Futuro rosanero? Costruire basi solide per un futuro migliore"