Padova, ufficiale il nuovo allenatore: l’ex Palermo Caneo prende il posto di Oddo

Il Padova sceglie Bruno Caneo per guidare la squadra nella prossima stagione agonistica. Per l'allenatore, reduce dall'esperienza alla Turris, un contratto di un anno. I biancoscudati - in seguito alla sconfitta nella finale dei playoff di Serie C contro il Palermo e a margine della separazione con Massimo Oddo - hanno deciso di ripartire con il tecnico sardo al timone. A comunicarne l'ufficialità è lo stesso club veneto tramite una nota ufficiale riportata di seguito.