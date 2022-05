Padova, Trevisan: “Noi piazza da B, si respira ambizione. Serve nuova forza mentale”

Le parole del direttore generale del Padova, Trevor Trevisan, intervenuto rispetto alla corsa verso la Serie B attraverso la lotteria dei playoff, porta di servizio necessaria per centrare la promozione

Le parole di Trevisan - intervistato alle colonne odierne de Il Mattino - si sono incentrate proprio sull'esperienza del Padova in questa fase del torneo, vista la terza partecipazione consecutiva agli spareggi verso la B. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Vieni da una stagione dove hai combattuto per tutto l’anno per essere primo e ti devi ricaricare soprattutto dal vista mentale. La società ha mandato la squadra a Lens e il fatto di aver staccato un po’ da Padova è stato assai positivo. Si è lavorato bene in un ottimo centro sportivo e in condizioni climatiche perfette. Poi, logicamente, ognuno li vive a modo suo: c’è chi si concentra di più dal punto di vista mentale, c’è chi deve recuperare la forma fisica, c’è chi ha qualche acciacco da rimediare. Il fatto di essere andati in Francia sicuramente ha aiutato perché alla fine, vuoi o non vuoi, avevi fatto quella rincorsa sul Sudtirol che credevamo tutti di riuscire a coronare, e la settimana dopo Bolzano onestamente si era colta un po’ di amarezza. Tornati da Lens, li ho rivisti tutti belli carichi e si stanno preparando bene: i presupposti per far bene ci sono. Il Padova tornerà in B? Qui ho avuto la fortuna di disputare sei campionati in cadetteria e dico che Padova come piazza, tifoseria, ambizioni della proprietà non ha nulla a che vedere con la Lega Pro. Il risultato però va conquistato sul campo e ciò a prescindere dagli sforzi, anche economici, compiuti sin qui per salire di categoria e avvicinare le nostre rivali nella regione. Tutti, e ribadisco tutti, si meritano questo traguardo".