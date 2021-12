Padova, tegola Covid-19: tre casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra

Tegola in casa Padova: tre componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19

⚽️

Brutte notizie in casa Padova. Come divulgato attraverso il sito ufficiale del club poche ore fa, tre componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. Non sono al momento state rese al momento note le generalità dei tesserati in questione. La società biancoscudata informa inoltre che la parte restante della rosa è stata prontamente sottoposta ai dovuti controlli e non sono emersi ulteriori casi di positività al virus. Di seguito il comunicato diffuso dalla società veneta.

"Il Calcio Padova comunica che tre componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ad un tampone anti-genico effettuato presso il proprio domicilio. I tre tesserati sono stati posti in isolamento fiduciario in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, e stanno bene. Tutto il restante gruppo squadra è stato sottoposto a controlli, come da protocollo sanitario vigente, con esito negativo."

Il Padova, guidato dal cinquantaquattrenne tecnico veneto, Massimo Pavanel, occupa attualmente la seconda posizione della classifica del Girone A di Serie C, avendo totalizzato quarantadue punti in venti partita disputate, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e due sconfitte. il principale obiettivo dei padovani rimane certamente quello di tentare l'assalto alla vetta della classifica, provando a spodestare dal ruolo di capolista il SudTirol. La compaginealtoatesina comanda il Girone A di Lega Pro in virtù dei quarantaquattro punti conquistati in diciotto gare, la squadra di Ivan Jarvocic deve recuperare le sfide di campionato contro Triestina e Virtus Verona rinviata a causa del cluster da Covid 19 che ha colpito l'organico biancorosso.