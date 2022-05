Padova, l’ex Rabito: “Playoff come vincere al Superenalotto. Eviterei il Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Padova, che ha vestito la maglia biancoscudata dal 2007 al 2011

"Vincere i playoff è come vincere al Superenalotto". Lo ha detto Andrea Rabito , intervistato ai microfoni del "Corriere del Veneto". L'ex attaccante del Padova , che ha vestito la maglia biancoscudata dal 2007 al 2011 - conquistando la promozione in Serie B nel 2009 dopo aver battuto la Pro Patria proprio in finale playoff - ha detto la sua sugli spareggi.

"Il Padova è una delle favorite, ma vincere i playoff è come vincere al Superenalotto, per certi versi. Poi ci sono talmente tante incognite e variabili con cui fare i conti che immaginare chi ce la possa fare è durissima. Negli ultimi anni sono sempre state premiate le seconde, vedremo se anche stavolta sarà così. Chi vorrei evitare? Palermo e Foggia, oltre al Renate, che l’anno scorso superammo senza meritare", le sue parole.

Il Padova farà il suo ingresso ai playoff direttamente al secondo turno della Fase Nazionale, quando entreranno in scena le seconde classificate. Ed in quanto "testa di serie" giocherà l’andata il trasferta ed il ritorno in casa. Ed in caso di parità nel doppio confronto passerà al turno successivo. Non sono previsti né tempi supplementari, né calci di rigore.