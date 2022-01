Padova, il ds Sogliano: “Biasci in uscita? Rispondo così. Moro e il Sassuolo…”

Le dichiarazioni rilasciate da Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova. Tra i partenti c'è anche Tommaso Biasci, accostato al Palermo

CAPITOLO MORO - Con la possibile esclusione del Catania dal campionato di Serie C , sono diversi i club pronti ad ingaggiare il talentuoso attaccante classe 2001 di proprietà del Padova già nel corso del mese di gennaio. In primis il Sassuolo . "Il Sassuolo è una squadra interessata come ce ne sono altre. I favoriti non contano, conta chi ha la volontà di trovare le condizioni che per noi sono giuste. Se arrivano offerte importanti saranno valutate", le sue parole.

MERCATO - "In questo momento non abbiamo operazioni o trattative avviate, valuteremo qualche giocatore che ha avuto meno spazio e che possibilità ci saranno. Settembrini, Bifulco e Biasci (quest'ultimo accostato a più riprese al Palermo, ndr) hanno chiesto di essere ceduti? Ci sono tante valutazioni da fare e alla fine conta più la squadra dei singoli. Nicastro in scadenza? Sono tanti in scadenza, ma non è che se uno lo è può andare via. In questa fase i contratti non sono una priorità", ha concluso Sogliano.