Calciomercato Serie C, che colpi: Cigarini e Antonio Donnarumma a un passo dal Padova

"Se l'affare si concretizza è una bella occasione anche per Donnarumma": le dichiarazioni rilasciate da Sean Sogliano

Svincolato dopo l'esperienza al Milan, dunque, il fratello maggiore del numero uno del PSG e dell'Italia di Roberto Mancini Gianluigi Donnarumma ripartirà - salvo intoppi - dalla Serie C. Così come Luca Cigarini che, svincolatosi dal Crotone al termine della scorsa stagione, potrebbe decidere di accettare la corte dello stesso Padova. L'esperto centrocampista ex Cagliari e Atalanta - come informa Padova Sport - vorrebbe avvicinarsi a casa (è nato a Montecchio Emilia), prendendo in seria considerazione la proposta di Sogliano.