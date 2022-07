Calciomercato Padova, Donnarumma: “Parlerò con Mirabelli. Palermo? Rispondo così”

Definito il nuovo asset societario del Palermo FC targato City Football Group, il club rosanero è adesso chiamato a fisare le strategie di mercato in prossimità della nuova stagione agonistica. A due giorni dall'adunata della compagine rosanero agli ordini del tecnico Silvio Baldini, l'organico a disposizione dell'allenatore di Massa è da completare. Tra rinnovi contrattuali e strategie di mercato da portare compiere, sia in entrata ma anche in uscita, il direttore sportivo Renzo Castagnini è alle prese con un lavoro serrato che ha già portato ai rinnovi di Edoardo Lancini, Ivan Marconi, Andrea Accardi e Nicola Valente, oltre l'acquisto a titolo definitivo dall'Empoli di Samuele Damiani. ed al riscatto dal Padova di Edoardo Soleri Altro nodo da sciogliere nell'organico del club rosa è la situazione portieri. Praticamente certo della permanenza in Sicilia Samuele Massolo, estremo difensore protagonista dei playoff promozione di Serie C vinti dal Palermo FC. Chi non rinnoverà sarà Alberto Pelagotti, che dopo tre stagioni in maglia rosanero, dalla rinascita dalla Serie D alla promozione in B, saluterà con ogni probabilità il capoluogo siciliano. Diversi i profili al vaglio del ds Renzo Castagni, che nel giorno della presentazione del nuovo assetto societario targato City Football Group ha dichiarato parole d'apprezzamento per il portiere del Padova, Antonio Donnarumma, L'estremo difensore, nel corso di una intervista rilasciata alle colonne de "Il Mattino di Padova", si è espresso sulla sua situazione contrattuale con il club biancoscudato e sul presunto interesse del Palermo FC, in vista del prossimo campionato di Serie B. Di seguito le dichiarazioni del trentunenne portiere ex Bari e Milan.