Young Boys-Roma, Fonseca: “Gli svizzeri sono forti, ma abbiamo vinto. Adesso testa al Milan”

Prima vittoria in Europa League per i giallorossi.

In occasione della prima giornata dei gironi della competizione europea, la Roma di Paulo Fonseca ha affrontato lo Young Boys riuscendo ad ottenere i tre punti. Al minuto 14 i padroni di casa si sono portati in vantaggio con la rete messa a segno da Nsame su calcio di rigore. I capitolini, però, con Bruno Peres al minuto 69 e Kumbulla al 74′ hanno portato a termine la rimonta. Al termine dell’incontro, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport.

“Mi sono preso qualche rischio con tutti queti cambi? Quello che è importante è avere fiducia in tutti, io ce l’ho. Lo Young Boys è una squadra forte, in casa ha vinto le ultime 15 partite, anche la Juventus due anni fa è caduta qui. Era importante vincere, abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene. Abbiamo tante partite fino alla fine, adesso dobbiamo pensare alla gara con il Milan. Abbiamo fatto anche riposare qualcuno, era importante partire bene. Spinazzola? Sta molto bene, sta vivendo un grande momento. Pau Lopez? È importante sentire che questi giocatori che ultimamente non hanno giocato molto hanno risposto presente. Contro il Milan ne cambio altri 9? Vediamo, abbiamo alcune difficoltà, vedremo“.

