VIDEO, insulti razzisti a Norbert Balogh: l’ex Palermo segna e zittisce gli ultras avversari

Da quando è tornato in patria, ha messo lo zampino in quattro gol in altrettante partite disputate: due assist e due reti per Norbert Balogh con la maglia del Budapest Honved, club di massima divisione ungherese che ieri ha ottenuto la seconda vittoria stagionale.

Quattro a due il punteggio maturato alla ZTE Arena, con il centravanti ex Palermo che ha siglato il gol del momentaneo tre a zero. Destro al volo vincente, poi un gesto. Liberatorio. Perché fino a quel momento, il classe ’96 aveva sopportato, da parte di una frangia di ultras dello Zalaegerszeg (squadra di casa), fischi e insulti razzisti che puntualmente lo raggiungevano una volta in possesso di palla: insulti per il colore della sua pelle e per le sue origini. E con quel gol ha provato a porre fine a una riprovevole condotta da parte di alcuni “tifosi” presenti in curva.