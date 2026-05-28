Il Vicenza comincia a programmare la prossima stagione, da neopromossa in Serie B. La squadra di Gallo ha stravinto il girone A e inizia a blindare e mantenere salda l'ossatura di squadra per il prossimo campionato. Il club ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Samuele Massolo, fino al 30 giugno 2027. L'ex portiere del Palermo sarà nella rosa vicentina nella prossima stagione.

La stagione di Massolo

Se il ricordo va al portiere che si è preso la scena nei play-off con il Palermo, bisogna chiarire che la strada è lontana. Massolo nella cavalcata trionfante del Lane ha avuto un ruolo puramente di comparsa: soltanto 2 presenze in 38 giornate, tra l'altro le ultime due partite - in cui il Vicenza aveva già stravinto il campionato. I numeri parlano di un gol subito, nell'ultimo match con la Triestina (vinto 1-6 dal Lane) e una chiara gerarchia con Gagno (che ha disputato le altre 36 partite). Il futuro del portiere ligure dovrebbe essere saldo a Vicenza, dove ricoprirà il ruolo di secondo portiere, salvo clamorosi ribaltamenti delle gerarchie. O sirene di mercato.

Il comunicato del club

"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Samuele Massolo fino al 30 giugno 2027. Da parte di tutto il club i più sentiti auguri a Samuele per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso."

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