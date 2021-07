Verona, pronta l’offerta alla Fiorentina: obiettivo il centrocampista Duncan

Il Verona è interessata ad Alfred Duncan, centrocampista ghanese della Fiorentina su cui Eusebio Di Francesco punta molto, avendolo già allenato a Cagliari e a Sassuolo

La dirigenza viola è al lavoro per consegnare all'allenatore nativo della Germania la migliore rosa a disposizione per affrontare la prossima stagione. Nel frattempo, obiettivo del dg Joe Barone e del ds Pradè è anche quello di sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo, reparto in cui vi sono diversi esuberi.

Classe 1993, Alfred Duncan è approdato alla Fiorentina dopo sei stagioni passate al Sassuolo, collezionando 131 presenze e 8 gol con la maglia neroverde. Nella squadra viola non ha mai trovato continuità con Beppe Iachini in panchina, scendendo in campo solamente in 17 occasioni fino a gennaio 2021, quando viene ceduto in prestito al Cagliari dove ritrova mister Di Francesco.