Verona-Juventus, Pirlo: “Gara tosta, servirà attenzione. Dragusin? Opzione possibile, Dybala e Morata…”

Giornata di vigilia per la Juventus.

Si affronteranno domani sera alle 20:45, Verona e Juventus, nella sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Un match importante per la Juventus, decisa a non perdere terreno sulle milanesi: rispettivamente distanti 4 e 8 punti. Lo sa bene Andrea Pirlo che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l’attenzione.

“Sarà una partita molto difficile e molto fisica. Dovremo stare molto attenti alla loro corsa e alle trame di gioco. Ci aspetterà una partita molto tosta. Non recupera nessuno, Dragusin può essere un’opzione sin dall’inizio. Non dobbiamo farci sorprendere dalla loro fisicità sapendo che loro giocano un calcio particolare stile Atalanta. Dovremo stare attenti e saper giocare l’uno per l’altro con scambi veloci e attaccare lo spazio alle spalle”.

Pirlo si è poi soffermato sui singoli, facendo inoltre il punto sugli indisponibili: “Kulusevski sta bene e sta imparando tanto. Sta giocando in un ruolo non suo e noi adesso gli chiediamo un gioco diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Per gli altri non ci sono novità. Bernardeschi ha chance per partire dall’inizio?Sì ha tante possibilità per poter giocare dall’inizio, lui è uno dei pochi che sta sempre bene. Per Alvaro aspettiamo qualche giorno, adesso deve stare a riposo fino a domenica. Per Paulo adesso valutiamo la soluzione migliore per farlo tornare a disposizione. Dybala non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto e adesso vediamo quello che può essere il trattamento migliore. Il mercato no, i tempi purtroppo si sono prolungati e non l’abbiamo potuto avere a disposizione. Io sto bene però non posso giocare, lo fare volentieri ma non posso. Cercherò di adattarmi a quelli che ci sono, orma è da un po’ di tempo che andiamo avanti in questo modo e dobbiamo fare così. Dobbiamo far rendere al meglio quelli che abbiamo”.