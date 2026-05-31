Primi ritocchi alla lista dei convocati della nazionale azzurra, impegnata nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Come informa la FIGC sul proprio sito, il centrocampista della Roma, Lorenzo Venturino, ha lasciato il ritiro di Coverciano questa mattina. Il classe 2006, in comune accordo con lo staff e il club, ha deciso di far rientro nella capitale a causa di un problema fisico. Al suo posto, prima convocazione in nazionale maggiore per Tommaso Berti.

Il viaggio

Berti è stato uno dei punti di riferimento del Cesena. Nonostante le difficoltà della squadra bianconera, il classe 2004 è sempre stato uno dei migliori in campo, nonché uno degli insostituibili. 38 partite su 38 in campionato, a cui vanno aggiunti 4 gol e 8 assist. Da agosto 2025, Berti è sempre stato in pianta stabile nei convocati di Baldini con l'under 21, anche se il suo minutaggio è stato ristretto. Nonostante i pochi minuti, Berti si è tolto una bellissima soddisfazione con la maglia azzurra: un gol contro la Svezia sotto gli occhi del suo pubblico di casa, a Cesena.

Berti si è già unito al ritiro di Coverciano, ed è già disponibile per essere convocato per le due amichevoli. Al gruppo azzurro si è aggiunto anche Niccolò Fortini (Fiorentina), che parteciperà alla fase di preparazione delle gare amichevoli da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno.

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