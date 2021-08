Venezia, blindato Fiordilino: l’ex Palermo resta in Laguna

Luca Fiordilino-Venezia: avanti insieme. I dettagli della trattativa

Luca Fiordilino è stato uno dei giocatori cardine nello scacchiere del Venezia guidato da Paolo Zanetti che ha compiuto una rimarchevole impresa calcistica conquistando la promozione in Serie A attraverso i play off del torneo cadetto.

Un sogno meritatamente realizzato dall'ex centrocampista del Palermo, che aveva visto sfuggire l'approdo in massima serie con con la maglia rosanero nel 2017-2018, al culmine della discussa finale persa dai rosanero guidati da Stellone contro il Frosinone di Moreno Longo .

Quinto posto in classifica conquistato nella regular season che è valso ad Aramu e compagni l'accesso agli spareggi promozione del torneo cadetto. Una cavalcata poderosa, culminata nel pareggio in Laguna contro il Cittadella che ha sancito la promozione della compagine veneta in virtù della vittoria esterna ottenuta allo Stadio Pier Cesare Tombolato. Uno dei principali protagonisti dell'impresa firmata dalla banda Zanetti è stato, senza dubbio, proprio l'ex centrocampista del Palermo, Luca Fiordilino.