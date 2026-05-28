Un tocco con mano alle stelle per poi ritornare giù. Adesso giù per davvero. Il Girona è retrocesso in Segunda División, al termine di una stagione difficile e complicata. Gli spagnoli, club satellite del City Football Group, hanno mancato la salvezza per un solo punto e con i 41 conquistati sul campo non sono riusciti a rimanere in Liga. Sarà un'estate di grandi cambiamenti, e i primi passi sono stati mossi. È ufficiale la separazione con il tecnico Michel.

Un pezzo di storia blanquivermells

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, dalle parti di Montilivi, quartiere univeristario di Gerona, difficilmente sarà dimenticato. Approdato in Catalogna nel 2021, Michel è uno dei protagonisti della rinascita del club biancorosso. Difficile quantificare l'apporto dello spagnolo nella piccola realtà catalana, ben distante dalla grande - grandissima - Barcellona, basta affidarsi a due dati: 221, come il numero di panchine ufficiali, che lo rendono il più presente nella storia del club, e soprattutto 81, ovvero i punti con cui il Girona chiude la Liga 23-24 al terzo posto in classifica, centrando una storica - e unica - qualificazione in Champions League. Non andrà bene, ma la stagione che porta i biancorossi nella massima competizione europea fu un sogno a occhi aperti. Per gran parte del campionato i biancorossi hanno insidiato niente di meno che il Real Madrid. Addirittura vinsero 2-4 al Camp Nou contro il Barcellona, ma in primavera il sogno sfumò definitivamente.

Il declino e la retrocessione

Il Girona non è riuscito a ripetere l'impresa negli anni, a causa delle tante cessioni degli uomini migliori (Savinho e Dovbyk su tutti). La retrocessione è solo l'ultimo segnale che il ciclo di Michel in Catalogna era giunto al capolinea, e adesso il tecnico spagnolo ha comunicato al club la sua volontà di provare una nuova esperienza. Il Girona ha già ufficializzato l'addio del tecnico. Insieme a lui salutano anche i membri dello staff: Salva Fúnez, David Porcel, and Juan Carlos Balaguer.

Un finale dal sapore amaro per un allenatore che ha riscritto la storia recente del club.

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