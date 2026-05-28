Il tecnico saluta il club dopo la retrocessione in Segunda División.

- Palermo
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Un tocco con mano alle stelle per poi ritornare giù. Adesso giù per davvero. Il Girona è retrocesso in Segunda División, al termine di una stagione difficile e complicata. Gli spagnoli, club satellite del City Football Group, hanno mancato la salvezza per un solo punto e con i 41 conquistati sul campo non sono riusciti a rimanere in Liga. Sarà un'estate di grandi cambiamenti, e i primi passi sono stati mossi. È ufficiale la separazione con il tecnico Michel.

Rayo Vallecano de Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports

Un pezzo di storia blanquivermells

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, dalle parti di Montilivi, quartiere univeristario di Gerona, difficilmente sarà dimenticato. Approdato in Catalogna nel 2021, Michel è uno dei protagonisti della rinascita del club biancorosso. Difficile quantificare l'apporto dello spagnolo nella piccola realtà catalana, ben distante dalla grande - grandissima - Barcellona, basta affidarsi a due dati: 221, come il numero di panchine ufficiali, che lo rendono il più presente nella storia del club, e soprattutto 81, ovvero i punti con cui il Girona chiude la Liga 23-24 al terzo posto in classifica, centrando una storica - e unica - qualificazione in Champions League. Non andrà bene, ma la stagione che porta i biancorossi nella massima competizione europea fu un sogno a occhi aperti. Per gran parte del campionato i biancorossi hanno insidiato niente di meno che il Real Madrid. Addirittura vinsero 2-4 al Camp Nou contro il Barcellona, ma in primavera il sogno sfumò definitivamente.

Il declino e la retrocessione

Il Girona non è riuscito a ripetere l'impresa negli anni, a causa delle tante cessioni degli uomini migliori (Savinho e Dovbyk su tutti). La retrocessione è solo l'ultimo segnale che il ciclo di Michel in Catalogna era giunto al capolinea, e adesso il tecnico spagnolo ha comunicato al club la sua volontà di provare una nuova esperienza. Il Girona ha già ufficializzato l'addio del tecnico. Insieme a lui salutano anche i membri dello staff: Salva Fúnez, David Porcel, and Juan Carlos Balaguer.

Un finale dal sapore amaro per un allenatore che ha riscritto la storia recente del club.

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