Udinese-Juventus, Pirlo: “Vincere la Coppa Italia ed andare in Champions League. CR7..”

Parola ad Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A tra la squadra di Lui Gotti e Juventus. Di seguito, le sue dichiarazioni.

UDINESE – “Sono una squadra molto fisica, hanno giocatori con spiccate qualità tecniche oltre a De Paul e Pereyra. Prendono pochi gol, si difendono bene, hanno un’organizzazione precisa. Per noi è una partita importante perché affrontiamo una squadra in un buon momento. Lo saranno anche le altre. Ma abbiamo un obiettivo in testa da raggiungere”.

INFORTUNIO MORATA – “Ronaldo sta bene, è sereno e si è allenato bene. Per noi è una cosa positiva, giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo e ha avuto ieri un problema al polpaccio. Valuteremo se portarlo a Udine”.

SERENITA’ PERSONALE – “Io sto bene, ho parlato con la proprietà quando è venuta. Capita spesso, è già successo 3-4 volte. Abbiamo chiacchierato di tutto, sono tranquillo sul mio lavoro”.

MARGINI DI ERRORE – “La squadra è consapevole di questo. Ne abbiamo parlato tutti insieme. Ci sono 15 punti in palio più la finale di Coppa Italia. Abbiamo bisogno di punti e di centrare l’obiettivo Champions League. Siamo concentrati sulla gara di domani con l’Udinese”.

INSULTI SOCIAL AL FIGLIO – “Utilizzo social? Essendo in quest’ambiente da tanti anni so cosa vuol dire essere un personaggio pubblico. Non sono una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro un telefono o una tastiera. Mio figlio non c’entra niente, solo perché è figlio di un allenatore e riceve queste cose. Gli ho spiegato che non deve farci caso, è un problema sociale e bisogna guardare avanti. Bisogna eliminare queste cose con serenità, sperando di poter cambiare queste cose per un mondo migliore”.

DANILO E CHIESA – “Danilo sta bene, Chiesa un po’ meno. Si è allenato a parte questa settimana, ha fatto qualcosa col gruppo ma non è al 100%. Abbiamo ancora l’allenamento di oggi ma sarebbe un po’ rischioso vederlo domani dall’inizio”.

COME STA LA SQUADRA – “Le condizioni sono abbastanza buone, Arthur si è allenato a parte ieri per un altro problema. Anche Ramsey. Abbiamo lavorato bene con gli altri. Domani dovremo essere al mille per mille per affrontare la partita. Giocheremo dopo il Milan e potremo vedere il risultato ma il nostro obiettivo rimane solo quello di vincere ad Udine, saremo concentrati su quello”.

FUTURO CHIELINI – “Con Giorgio parlo tutti i giorni sul presente, non sul futuro. Sia io sia la squadra siamo concentrati su quello che bisogna fare adesso”.

KULUSEVSKI – “Kulusevski sta bene come gli altri compagni. Potrebbe partire dall’inizio”.

CR7 – “Ronaldo è carico, ha tante motivazioni. Capisce che è un momento particolare. Un campione cerca sempre di trovare il meglio e l’obiettivo ora è trovare la Champions. Sa che dobbiamo fare tutti di più ed è concentrato come gli altri”.

DYBALA – “Dybala sta meglio, domani partirà dall’inizio perché ha messo benzina nelle gambe”.

VOCI SUL FUTURO – “Se danno fastidio? Sui possibili successori, leggo da voi. Io sono sereno e concentrato su cosa c’è da fare. Devo portare la squadra in Champions, devo vincere la Coppa Italia. Non sono influenzato dalle voci. Sono così concentrato che non ho tempo di guardare cosa esce dai giornali”.

SFIDA CHAMPIONS – “Noi e il Milan squadre più in difficoltà? Non so. Sarà una lotta con tante squadre fino all’ultima giornata. Ci sarà da lottare, da fare più punti possibili. Saranno partite difficili e ne guardiamo una alla volta, vediamo da domani”.

KULUSEVSKI-DYBALA – “Incompatibili? Ho detto che potrebbe giocare, non che giocherà dall’inizio. Kulusevski sta bene, è propositivo e ha voglia di migliorarsi. Ho ancora tempo per decidere, ho un allenamento importante per vedere le condizioni”.