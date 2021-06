Tottenham, clamoroso Gattuso: dopo la Fiorentina, salta tutto con gli Spurs

L'ex allenatore di Palermo e Napoli, Gennaro Gattuso, al centro di una bufera mediatica

Nella giornata di ieri c'era stato il primo contatto tra gli Spurs e l'ex allenatore di Palermo e Napoli . Nella nottata, però, in Inghilterra l’hashtag #NoToGattuso si è fatto strada diventando il primo in tendenza. La società, dopo aver ponderato bene la situazione, sembra aver già preso la decisione ufficiale.

Non solo un rifiuto tecnico, ma sull’Evening Standard si legge che i tifosi del Tottenham si sono opposti fortemente all’arrivo di Gattuso anche a causa di alcune sue frasi poco ortodosse in passato sulle donne nel calcio e non solo. Sul The Athletic si legge che l'ex coach rosanero non sarà il nuovo allenatore degli Spurs.