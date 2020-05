Torino, Vagnati si presenta: “Ripresa? Noi siamo pronti. Longo miglior allenatore possibile, il suo futuro…”

Parola a Davide Vagnati.

Il nuovo direttore sportivo del Torino, è stato presentato allo Stadio Olimpico in conferenza stampa alla presenza del presidente Urbano Cairo, che ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad affidarsi all’ex Spal. Parole al miele, di stima e affetto, che sono state ampiamente gradite dallo stesso ds: “Le parole del presidente mi lusingano, è un onore e una responsabilità ricoprire questo ruolo. Ringrazio la Spal per il tempo trascorso insieme, oltre che per aver accontentato le mie richieste quando ho fatto capire la mia voglia di andare via”.

GLI OBIETTIVI GRANATA- “Agendo nel modo giusto, sono sicuro che otterremo ottimi risultati. Ho lavorato molto in questi ultimi giorni, lo staff e i calciatori. Credo molto sia nella programmazione che nelle persone che compongono la società Torino. Questa settimana è stata una settimana di conoscenza. Ripresa? Noi siamo pronti a ripartire se dovesse essere questa la decisione”.



LONGO MIGLIOR ALLENATORE- “Ho parlato con tutti i giocatori, facendogli capire l’importanza di vestire la maglia del Torino. Bisogna mettersi l’elmetto e pensare alla salvezza che non è scontata, servono i punti e non si fanno solo per i nomi che abbiamo. Longo? Pensiamo di avere il miglior allenatore possibile, abbiamo grandissima fiducia in lui e nei ragazzi”.

