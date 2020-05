Torino, Vagnati: “Difficile stabilire come sarà il mercato, ma abbiamo una società stabile. Sull’importanza dei tifosi”

La parola ad Andrea Vagnati.

Il nuovo ds del Torino, arrivato dalla SPAL, si è espresso, in conferenza stampa, in merito a diverse tematiche riguardanti la situazione attuale e il futuro dei granata:

LONGO – “Il ds è importante per l’allenatore, valuta delle situazioni e dà valutazioni in maniera diversa rispetto allo staff tecnico. Ognuno ha le proprie responsabilità, non ho mai fatto alcun tipo di forzatura sulla formazione, ma se mi sento di dire qualcosa per migliorare un allenamento o una postura lo dico. Mi piace anche confrontarmi sulla tattica, lo stiamo facendo. Longo è molto preparato, parliamo di tante cose“.

MERCATO – “Se cambieranno le modalità? Non è il momento di dire cosa faremo e cosa no. Ho le idee chiare, ma è stupido e da stolti non pensare alle prossime 13 partite. Valutiamo bene cosa abbiamo in casa, poi non ci tireremo indietro e non ci faremo trovare impreparati. Giocatori in scadenza? Non è una cosa che dipende direttamente dai singoli club, bisognerà trovare una soluzione condivisa dall’alto. Difficile prevedere come sarà questo calciomercato, ma noi abbiamo un presidente importante con una solidità finanziaria non scontata: altri club non hanno questa fortuna. Sarà un po’ rallentato, ma bisogna iniziare anche a capire quali saranno le modalità e le tempistiche per le trattative“.

MESSAGGIO AI TIFOSI – “Ho sempre detto che la squadra e tutto lo staff non possono vincere da soli: alla lunga, se non c’è un gruppo che comprende tutti, non si potranno avere grandi risultati. Il Toro ha possibilità di fare cose importanti in futuro, tutti insieme potremo raggiungere gli obiettivi. Ora siamo noi ad essere in difetto, le sei sconfitte di fila più l’eliminazione dalla coppa Italia hanno fatto uscire un po’ di malumore. Alcune partite non sono state proprio giocate, si vedeva timore e paura nel giocarle. Con le prestazioni e l’atteggiamento dovremo riabbracciarci virtualmente con i tifosi, tutti insieme dobbiamo arrivare all’obiettivo. Cerchiamo di chiudere un occhio e portiamo a termine la stagione“.