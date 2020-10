Torino-Lazio, Tare: “Abbiamo pensato al rinvio della gara di Serie A”

Emergenza Coronavirus in casa Lazio.

Anche tra i biancocelesti è scoppiato il caos a causa dei numerosi contagi da Covid-19 all’interno del club capitolino. La squadra guidata da Simone Inzaghi è impegnata questa sera nella sfida di Champions League contro i belga del Club Brugge. Alcuni istanti prima del fischio d’inizio del match valido per la seconda giornata dei gironi della competizione europea, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione vissuta dal club romano.

“Viviamo così da un po’, in un ambiente surreale. Dobbiamo essere positivi e dobbiamo tirare fuori qualcosa di buono dalle situazioni negative. Ci aspettiamo tanto da chi gioca stasera. Correa può dare di più ed è molto importante, contro il Dortmund è stato fondamentale. E anche lui stesso sa che può fare ancora di più. Se pensiamo al ‘jolly’ rinvio della gara di campionato? Ci abbiamo pensato ma in passato abbiamo avuto riscontri che ci fanno aspettare tutte le verifiche dei tamponi e venerdì tireremo le somme di questa situazione. Acerbi? Da quando faccio il calciatore, non ho mai visto una forza della natura come lui. E’ un punto di riferimento per tutta la squadra dentro e fuori dal campo“.

