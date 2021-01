Torino-Fiorentina, Nicola: “Non ci siamo imposti, a volte difendiamo con sufficienza. Zaza e Belotti? Ho un piano per loro”

Davide Nicola al termine di Torino-Fiorentina.

L’allenatore della compagine granata – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha analizzato con franchezza e lucidità ciò che non è andato nella sfida dell’Olimpico Grande Torino. Un pareggio per 1-1 che, infatti, sta stretto al Toro, rimasto per circa trenta minuti con una doppia superiorità numerica. Ecco le parole del tecnico:“Il gioco è stato spezzettato a lungo e non abbiamo più giocato. Non ci siamo imposti. Vogliamo sempre vincere ma bisogna essere lucidi e consapevoli, ho visto una prestazione dei ragazzi che ci hanno provato. Non possiamo essere soddisfatti, ci sono cose da migliorare e ho detto chiaramente che è un lungo percorso. Quando si lotta per salvarsi la testa non va di pari passo col corpo e si fanno errori, ma non mi interessano, guardo alla reazione e alle sette occasioni da gol create contro le tre della Fiorentina. Non ci hanno messo molto in difficoltà, loro hanno un precedente percorso alle spalle rispetto a noi e hanno acquisito identità da più tempo, siamo consapevoli che c’è da migliorare nei tempi e nella gestione delle emozioni. Potenzialmente possiamo fare molto di più, l’atteggiamento l’ho visto però”.

SUFFICIENZA IN DIFESA

“C’è da considerare che questa squadra era abituata a difendere diversamente, e una linea a tre ti permette di essere molto più aggressivo coi due centrali laterali: questa cosa va sfruttata meglio. Quando ci creavano superiorità a destra dovevamo essere più coraggiosi, ma questo è un fatto di lavoro”.

ZAZA E BELOTTI

“La prestazione sua e di Belotti è quella di due attaccanti che si sono messi al servizio della squadra. Belotti, additato come assist-man, è tornato al suo mestiere. Zaza ha servito i compagni, ha preso una traversa importante. Ci sono state giocate tra loro importanti in uno-due con velo”.

DISCORSO FINALE ALA SQUADRA

“Ci stiamo dando piccole regole, con obiettivi fatti di piccoli passi. Dobbiamo essere capaci di apprezzare queste cose, di aver rimontato due partite in cui avevamo creato più degli avversari. Si passa solo dal lavoro quotidiano”.

MERCATO: SANABRIA E MANDRAGORA

“Sanabria l’ho allenato ma del mercato ne parleremo a fine, ci saranno modi e tempi per spiegare le scelte. La squadra è da completare con giusti innesti, il gruppo ha qualità e con l’alchimia giusta arriveremo al nostro obiettivo”.