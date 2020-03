Toni-Mediagol: “Calcio e Coronavirus? Ho la mia idea. L’Italia del 2006 al fianco della Croce Rossa, forti e uniti ne usciremo. Serie A e lotta scudetto…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Giulia Anello

Uno degli attaccanti più performanti e prolifici dell’ultimo ventennio del nostro calcio.

Ariete implacabile nei sedici metri, dominante nel gioco aereo, terminale boa e riferimento centrale del reparto offensivo, capace di alzare il baricentro e far salire la squadra, conciliando tracimante fisicità ed una buona tecnica di base affinata nel corso degli anni con abnegazione e duro lavoro. Il profilo di Luca Toni ha egemonizzato tabellino dei marcatori e gonfiato le reti avversarie con sistematica perentorietà, consacrandosi nel corso della sua luminosa parabola professionale uno dei più efficaci e decisivi interpreti nel ruolo su scala internazionale. Classe 1977, bomber inarrestabile del primo Palermo dell’era Zamparini, icona a suon di gol e leader di una Fiorentina ancora nell’elite del massimo campionato, stella di un Bayern Monaco che dominava la scena in Germania tra scudetti e Coppa Nazionale. La Scarpa d’Oro conseguita nel 2006, i reiterati titoli di Capocannoniere in Serie A e Bundesliga sono soltanto alcuni dei riconoscimenti prestigiosi che attestano l’eccellente levatura della carriera di colui che ha rappresentato il perfetto prototipo del centravanti, nell’accezione più concreta e nobile del termine.

Campione del Mondo con la magica Nazionale Azzurra del 2006, trascinatore di un Hellas Verona con cui ha dimostrato di essere nato per far gol e dominare senza tempo in area di rigore avversaria, a dispetto di fisiologici acciacchi e carta di identità. In un momento particolarmente complesso e delicato, con l’Europa attanagliata dall’incubo Coronavirus, l’ex Roma e Juventus si è reso protagonista insieme ai suoi ex compagni dell’Italia iridata quattordici anni fa, di una lodevole iniziativa di solidarietà per aiutare il Paese in piena emergenza sanitaria. Una raccolta fondi promossa da Fabio Cannavaro per sostenere la Croce Rossa Italiana. Nel corso di un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, l’ex dirigente scaligero ed attuale opinionista televisivo ha approfondito varie tematiche di strettissima attualità, dall’emergenza sanitaria mondiale che sta sconvolgendo la quotidianità di ognuno di noi, alle inevitabili ripercussioni nel mondo del calcio e dello sport in generale, con chiosa dedicata alla lotta scudetto ed al suo ex compagno, calciatore simbolo del nuovo Palermo ripartito dalla Serie D, Mario Alberto Santana…

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa…

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Giulia Anello