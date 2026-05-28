Una pagina dolorosa del calcio italiano si chiude ufficialmente. La Ternana non esiste più. A certificare la fine della storica società rossoverde è il comunicato ufficiale n. 248/A pubblicato il 27 maggio 2026 dalla FIGC, attraverso il quale è stata revocata l’affiliazione della Ternana Calcio S.r.l., atto che segue la dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Terni e che sancisce formalmente la cessazione dell’attività sportiva del club.

La decisione federale, firmata dal presidente Gabriele Gravina, rappresenta il punto finale di una crisi societaria che da tempo teneva con il fiato sospeso tifosi, città e ambiente calcistico. Con il provvedimento emesso dalla Federazione, la società perde ogni riconoscimento sportivo all’interno del sistema federale italiano, chiudendo di fatto una storia lunga decenni e profondamente intrecciata con il tessuto sportivo e sociale della città di Terni.

Nel documento ufficiale vengono richiamati gli articoli 16 e 110 delle NOIF, le Norme Organizzative Interne della Federazione, strumenti normativi utilizzati proprio nei casi di cessazione dell’attività sportiva e di impossibilità di proseguire il percorso societario. Si tratta di un passaggio burocratico e giuridico che, però, porta con sé conseguenze molto concrete e immediate.

Tra gli effetti più rilevanti del provvedimento vi è infatti la decadenza automatica del tesseramento di tutti i calciatori appartenenti alla società. In termini pratici, i giocatori della Ternana risultano automaticamente svincolati e liberi di firmare con altri club, senza alcun vincolo contrattuale residuo. Una misura inevitabile dopo la revoca dell’affiliazione e destinata ad avere ripercussioni importanti anche sul mercato.

La scomparsa della Ternana lascia inevitabilmente un vuoto sportivo e simbolico enorme. Una realtà storica del calcio italiano, protagonista nel tempo tra Serie A, Serie B e categorie inferiori, si ferma travolta dalle difficoltà economiche e societarie. Per una piazza passionale come Terni si apre ora una fase di incertezza, con la speranza che il calcio rossoverde possa un giorno ripartire, magari attraverso un nuovo progetto capace di raccogliere un’eredità tanto pesante quanto significativa.