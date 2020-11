Teramo-Catania, i rossoazzurri non possono più sbagliare: le probabili formazioni della sfida

Il Catania torna in campo.

Dopo la prestazione opaca nel derby di sicilia contro il Palermo della scorsa settimana. la compagine rossoazzurra ci tiene a fare bene contro una delle candidate alla vittoria finale. Il Teramo, infatti, ha finora dimostrato di essere una squadra tecnicamente quadrata e non facile da affrontare, specialmente tra le mura amiche. La formazione guidata da Massimo Paci si trova attualmente al terzo posto della classifica totale, con 17 punti all’attiva e con soltanto Bari e Ternana che fin qui hanno fatto meglio. Gli etnei sono in difficoltà dal punto di vista dei risultati nonostante un discreto avvio di stagione e dovranno dunque provare a fare bene in una sfida dal peso specifico decisamente importante.

Il Teramo dovrebbe adottare per il match il solito e ormai collaudato 4-2-3-1, con Pinzauti che agirà nel ruolo di unica punta sostenuta dal tridente di trequartisti formato da Mungo, Costa e Ferreira. Nel duo mediano in mezzo al campo ci saranno ancora Santoro e Ilari, con Arrigoni che dovrebbe inizialmente partire dalla panchina. Davanti al portiere Lewandowski ci sarà il quartetto difensivo comandato centralmente da Piacentini e Iotti, con Diakitè e Tentardini che dovrebbero disimpegnarsi nel ruolo di esterni laterali arretrati.

Per quanto riguarda il Catania l’emergenza difensiva dovrebbe costringere mister Raffaele a schierare nuovamente la difesa a tre, con Tonucci che torna tra gli indisponibili dopo l’infortunio nel derby e Zanchi che prenderà dunque il suo posto accanto a Silvestri e Claiton. A centrocampo il solito Maldonado avrà il compito di dettare tempi e geometrie alla squadra, con Dall’Oglio e Rosaia che dovrebbero coadiuvarlo nel ruolo di mezze ali. In avanti confermato dopo il gol al ‘Barbera’ Pecorino, con al fianco uno tra Emmausso e Reginaldo.

Di seguito le probabili formazioni.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski, Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini, Santoro, Ilari, Mungo, Costa, Ferreira, Pinzauti.

CATANIA (3-5-2): Martinez, Silvestri, Claiton, Zanchi, Maldonado, Pinto, Dell’Oglio, Rosaia, Calapai, Emmausso, Pecorino.