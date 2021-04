Superlega, Zamparini: “Presidenti un branco di cretini, anche Agnelli. Dybala? Il Napoli mi offrì Jorginho e 30 milioni”

Superlega? Lo sport è lealtà, trascende da tutto questo.

Così Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo intervenuto in merito all’istituzione della nuova Superlega da parte dei più forti e importanti top club europei. Tra questi anche Juventus, Milan e Inter, che rientrano tra le società fondatrici della nuova competizione e avranno accesso annuale garantito proprio a quest’ultima. L’imprenditore friulano ha commentato con queste parole la creazione di tale torneo, menzionando anche la bruta volontà dei presidenti di sfuggire alle norme imposte da UEFA e FIFA: “La SuperLega è una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport. Lo sport è lealtà. Questi Presidenti sono un branco di cretini. Sì, Agnelli incluso. Non sanno cos’è lo sport, sono stupidi che non hanno intelligenza per capirlo. Sono tra quelli che hanno lottato contro Giraudo e Galliani, che volevano a suo tempo accedere alla Champions solo per storia e tradizione. Non funziona così, il calcio. La finanza ha prevalso, non va bene”.

Zamparini ha poi chiuso il suo intervento raccontando unretroscena di calciomercato legato alla cessione di Paulo Dybala, ex obiettivo del Napoli: “De Laurentiis mi propose un super affare di mercato, ma io non accettai. Voleva darmi Jorginho più trenta milioni di euro per prendere Dybala. Non ‘accettai perchè l’unico che mi parlava bene di Jorginho era Rino Foschi che capisce di calcio molto più di me. Fui un cretino a non accettare, anche perché poi sapete tutti quanto è costato Jorginho al Chelsea. Alla fine ho ceduto alle lusinghe di Marotta e lo cedetti alla Juventus. Per me il Napoli con Dybala avrebbe potuto vincere il titolo. Non è Messi, ma un grandissimo calciatore sulla scia del campione argentino. Il Napoli con lui avrebbe fatto sicuramente il salto di qualità in attacco, ne sono fermamente convinto”.

