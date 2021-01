Supercoppa Italiana, è ufficiale: Juventus-Napoli sarà arbitrata da Paolo Valeri

Manca sempre meno all’attesissima finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli.

Sono stati resi noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno la gara valida per la finale di Supercoppa italiana 2020/2021 in programma mercoledì 20 gennaio che andrà in scena al ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. Il fischietto sarà affidato a Paolo Valeri di Roma, assistenti designati Bindoni e Del Giovane, quarto uomo Mariani con Di Bello al VAR e Paganessi AVAR.

JUVENTUS – NAPOLI h.21.00

VALERI

BINDONI – DEL GIOVANE

IV: MARIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI