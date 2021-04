Super League, Cairo: “Un gesto da ‘Giuda’, sono sicurissimo di una cosa”

Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda.

Queste le parole rilasciate da Urbano Cairo, presidente del Torino intervenuto in merito all’ormai nota creazione della Super League. Come diversi protagonisti del mondo del calcio hanno fatto durante tutto il corso della giornata odierna, il numero uno della compagine granata ha rilasciato importanti dichiarazioni direttamente ai microfoni dell’Ansa, chiarendo il suo punto di vista rispetto all’annuncio fatto da diversi top club del calcio europeo.

Queste le parole di Cairo, che ha voluto in particolar modo sottolineare la scorrettezza di tale gesto, mettendo sul banco degli imputati anche le dirigenze dei club italiani partecipanti: “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi. Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione”.

“Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli”. “Sembra che il progetto l’abbiano depositato il 10 gennaio quindi gli ho detto durante la riunione ‘come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Superlega? Come puoi andare a trattare per l’operazione fondi quando stai già lavorando alla Superlega?”. Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda”.