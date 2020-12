Calciomercato Sporting Lisbona, la freccia Nuno Mendes: l’esterno strega Liverpool e Real Madrid, c’è una maxi clausola

Lo Sporting Lisbona blinda il suo baby fenomeno.

Terzino mancino classe 2002, Nuno Mendes sta facendo parlare di sé da ormai diversi mesi. Il talentuoso esterno basso portoghese ha cominciato ad attirare l’interesse di alcuni top club europei già dalle sue prime prestazioni nella massima divisione lusitana, grazie alle quali è anche entrato nell’albo dei record del club verdebianco. Mendes, infatti, è il secondo giocatore più giovane ad esordire nella prima squadra dello Sporting, dietro soltanto ad un totem come Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid – ex squadra proprio del fenomeno oggi alla Juventus – sarebbe una delle compagini interessatesi maggiormente al laterale nel corso delle ultime settimane. Tuttavia lo società con sede a Lisbona avrebbe raggiunto un clamoroso accordo per un rinnovo del contratto di Mendes, con quest’ultimo che prevede una clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Tale cifra sarebbe stata studiata a tavolino dai dirigenti dello Sporting Lisbona, proprio per evitare ai club dal potenziale economico simile a quello delle Merengues di concretizzare l’acquisto del giovane prospetto ad una cifra irrisoria. Anche il Liverpool aveva provato a chiedere informazioni su Mendes, ricevendo una risposta del tutto negativa in seguito alla chiusura dell’accordo per il rinnovo.

Lo stesso Mendes – approdato nel settore giovanile dello Sporting all’età di 9 anni – si sarebbe detto molto contento e soddisfatto di fare ancora parte della squadra portoghese, considerata da lui stesso come una famiglia. Ecco le sue parole in merito: “Sono molto felice. È una sensazione unica poter rinnovare con lo Sporting. Sono sempre disponibile ad aiutare la squadra, che è quello che intendo fare. È sempre stato un sogno. Ora che sono qui, devo fare tutto il possibile per continuare a giocare con queste stelle e aiutare la squadra”.