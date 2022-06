Spezia, risoluzione contrattuale con Thiago Motta: Luca Gotti nuovo tecnico

Nonostante la salvezza raggiunta da parte dello Spezia di Thiago Motta, l’ex tecnico del Genoa dopo una sola stagione in bianconero lascerà il club ligure. Ad annunciare la risoluzione contrattuale tra le parti, la società spezzina sul proprio sito ufficiale. A sostituire il classe 1982, Luca Gotti già contattato in largo anticipo, con cui si è raggiunto un accordo biennale. Per lo Spezia il terzo cambio di panchina dopo solo due anni nella massima serie italiana