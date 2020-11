Spezia, Gyasi e quel dialogo con CR7: “Vi racconto cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo”

Emmanuel Gyasi e quel dialogo con CR7.

Lo scatto tra il calciatore del club ligure e il portoghese dei bianconeri che chiacchierano alla fine di Spezia-Juventus, giocata domenica 1 novembre, ha fatto il giro del web. “Lavora duro per concretizzare i tuoi sogni perché nella vita si può realizzare tutto“, avrebbe detto Cristiano Ronaldo al giovane calciatore nato a Palermo. Il giocatore italiano di origini ghanesi ha svelato tutto al sito Ashesgyamera.com. E prorpio il giovane palermitano classe 1994 ha raccontato l’emozione di aver abbracciato il suo idolo CR7: “Dopo la gara ho parlato con lui prima di lasciare il campo. Gli ho detto che è un modello di ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, soprattutto i giovani. Mi ha ringraziato e mi ha detto di continuare così“.

