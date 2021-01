Spagna, clamoroso: ex giocatore di Verona e Spezia condannato a 2 anni di carcere per aver diffuso video porno

Antonio Luna condannato per aver diffuso un video porno.

Il tribunale penale numero 3 di San Sebastián ha condannato l’ex giocatore di Verona e Spezia e il suo compagno all’Eibar, Sergi Enrich – che milita ancora nella squadra spagnola -, a due anni di carcere per aver filmato una donna durante un momento hot e aver diffuso in rete il video in questione. Secondo IUSPORT, i due, sarebbero stati ritenuti colpevoli del reato di scoperta e divulgazione di segreti e dati personali.

Il tribunale, inoltre, ha assolto il centrocampista spagnolo, Eddy Silvestre, accusato invece di aver materialmente diffuso il video dopo averlo ricevuto dagli altri due imputati.