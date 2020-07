Solskjaer: “Europa League mini torneo interessante. Affrontare l’Inter con Lukaku e Young? Rispondo così”

Definiti anche gli accoppiamenti per l’Europa League.

Dopo i sorteggi che hanno mostrato alle squadre italiane l’intero tabellone della Champions League sino alla finale di Lisbona, è toccato all’ex Coppa Uefa scoprire il proprio futuro. In questa edizione inedita delle coppe europee – tutti i match si giocheranno ad agosto, in un unico paese e con eliminazione diretta – certamente non sono mancate le reazioni post-sorteggi di giocatori, allenatori e addetti ai lavori, che si troveranno ad affrontare un format di competizione senza precedenti storici all’attivo. Tra questi anche, il tecnico norvegese del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer: “Ora siamo concentrati sul campionato, ma guardiamo alle future rivali. Potremmo giocare contro i Wolves – si legge nelle parole riportate dal quotidiano inglese ‘Manchester Evening News’ –, oppure potremmo incontrare Ashley Young e Romelu Lukaku quindi ci sono sicuramente partite che non vediamo l’ora di giocare e dobbiamo solo continuare a correre”.

Parentesi finale dell’allenatore sulla versione post-Covid 19 delle coppe continentali: “Non guardo troppo lontano. Adesso penso alla prossima partita, ci dobbiamo concentrare su quella, ma non vedo l’ora di giocare, sarà un mini-torneo. Ho lavorato anche in un Europeo e in un Mondiale. La squadra vivrà tutta insieme all’estero e ci sono diversi elementi che sono stati coinvolti in questo tipo di tornei, quindi ci prepareremo davvero bene e speriamo possa durare per più di una partita. Queste gare ci stanno servendo per arrivare ad un livello alto e speriamo di poterlo portare avanti sia in EL che nella prossima stagione”, ha concluso Solskjaer.