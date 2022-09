Sindaco Torretta-Mediagol: “Ripresa lavori e tempi consegna primo campo, dico tutto”

Il punto del sindaco di Torretta sui lavori del nuovo Centro Sportivo del Palermo

Un'esperienza da sogno quella vissuta dalla compagine di Corini nei cinque giorni di ritiro all'Etihad Campus di Manchester.

L'occasione propizia per celebrare l'ingresso del Palermo FC nella galassia City Football Group, la gratificazione professionale di poter lavorare in un centro sportivo avveniristico e tecnologicamente all'avanguardia, dotato di infrastrutture di eccellenza assoluta ed ogni tipo di comfort.

Una volta di più, nel documentare la fullimmersion della squadra rosanero nel quartier generale dell'universo citizens, è emersa l'assoluta centralità della realizzazione di un centro sportivo di proprietà nella parabola evolutiva di un club professionistico solido ed ambizioso, che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama calcistico internazionale. La casa del Palermo FC dovrebbe, com'è noto, sorgere in una vasta area, dalla superficie di circa centomila metri quadri, sita nel vicino comune di Torretta. Tre campi di gioco regolamentari, uno in manto sintetico e due in erba naturale, unitamente ad una serie di infrastrutture, palestra, club house, uffici, foresteria, a disposizione di prima squadra e formazioni del settore giovanile. Un asset fondamentale per generare stabilità, valore e profitto, creando le basi per ottimizzare al meglio il patrimonio tecnico, finanziario ed immobiliare della società di viale del Fante.

I lavori di riqualificazione del primo campo di proprietà e pertinenza dell'amministrazione comunale di Torretta, la cui concessione di gestione ed utilizzo è stata assegnata al Palermo FC con regolare bando, erano partiti salvo poi interrompersi nel febbraio del 2022. Quali le ragioni dello stop e del conseguente rallentamento del progetto? Quando riprenderanno i lavori e potrà essere realisticamente ultimata e consegnata l'opera? Vi sono ancora step da completare o particolari ostacoli relativi all'iter burocratico ed alle autorizzazioni da ottenere dagli enti istituzionali preposti? Domande a cui è necessario trovare sollecite ed esaustive risposte per avere un quadro chiaro su eventuali criticità e reali tempistiche di realizzazione di un'opera dal notevole peso specifico, in chiave presente e futura, per il Palermo targato City Football Group. L'architetto Damiano Scalici, sindaco del Comune di Torretta, ha concesso un'interessante intervista esclusiva sulla questione alla redazione di Mediagol.it.

LE ORIGINI DEL PROGETTO COMUNALE - "Il progetto relativo alla riqualificazione del campo di calcio comunale risale al 2013, un periodo chiaramente antecedente al mio insediamento in qualità di Sindaco. Purtroppo, l’iter del progetto è stato abbastanza travagliato e lo stesso è stato appaltato solamente nel 2019. I lavori sono poi iniziati in ritardo a causa di problematiche legate ad alcune carenze progettuali. Una volta iniziati, i lavori sono proseguiti ininterrottamente per poi interrompersi nel mese di marzo del 2022 e al momento sono ancora fermi in quanto sono state rilevate delle criticità di natura amministrativa che finalmente sono state superate per cui i lavori dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Step ancora da completare nell'ambito dell'iter burocratico? C'è ancora un ulteriore step da compiere, ma che riguarda l'acquisizione di un parere da parte della Città Metropolitana in merito all'apertura dei varchi d'accesso. Qualcosa di veramente marginale, che riusciremo ad espletare da qui a qualche giorno, ma che comunque non ha alcuna attinenza con lo stop dei lavori. L'ostacolo maggiore era rappresentato dalla mancanza del parere della Lega Nazionale Dilettanti in relazione alla conformità dell'impianto agli standard previsti che, in tempi brevissimi, abbiamo acquisito. Ormai la ditta è nelle condizioni di poter riprendere i lavori e ritengo che nei prossimi giorni potrà ricevere un ordine di servizio dal DL per la ripresa dei lavori finalizzati al completamento del campo comunale. Autorizzazione della Regione per la variante inerente e livellamento della pendenza del campo? Quello è un fatto prettamente tecnico, nel progetto se ne tiene conto ed è un intervento già previsto".

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - "Il progetto originario del campo comunale, su cui il Palermo FC ha presentato l'offerta per la concessione, non prevedeva alcun impianto di illuminazione sul terreno di gioco. In tali condizioni, dunque, sarebbe stato possibile usufruire del campo solo nelle ore diurne. L’attuale Amministrazione ha colto l’opportunità offerta da un bando del PNRR presentando un progetto per un impianto di illuminazione del campo sportivo. Un valore aggiunto che prevede l'installazione di quattro torri faro, nonché un intervento di efficientamento energetico con la realizzazione di pensiline solari all'interno del parcheggio e la copertura con pannelli fotovoltaici degli spogliatoi, così da fornire alimentazione all'impianto per circa 50KWh. Siamo abbastanza fiduciosi che il progetto per l’impianto di illuminazione e di efficientamento energetico verrà finanziato, per cui potremo consegnare quanto prima l'opera completa alla società.".

TEMPI DI CONSEGNA - "Credo che nel lasso di quindici giorni da oggi i lavori potrebbero riprendere; il direttore dei lavori dovrebbe a breve redigere l'ordine di servizio per l'immediata ripresa. Ultimata l'opera, compiuti tutti gli adempimenti burocratici ed effettuati i collaudi di rito, speriamo poter consegnare il campo al Palermo FC entro febbraio-marzo del 2023. In realtà speravamo di consegnarlo entro la fine di quest'anno, ma non voglio dare tempi approssimativi: sappiamo che quando si tratta di un'opera pubblica, impedimenti e conseguenti rallentamenti sono sempre dietro l'angolo. Ci tengo a ringraziare vivamente l'architetto Musarra, direttore dei lavori, ed il suo staff per la dedizione e la competenza mostrate".