Shakhtar-Roma, Fonseca: “Io tifoso degli ucraini? Ecco la verità. Siamo concentrati, dimentichiamo l’andata”

Dimentichiamo il risultato dell’andata, qui in Ucraina sarà un’altra storia.

Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma intervenuto alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk valida per il ritorno degli ottavi di finale. La compagine giallorossa è riuscita ad aggiudicarsi la gara d’andata giocata all’Olimpico, battendo la formazione ucraina con il netto punteggio di 3-0. Nulla tuttavia è ancora deciso, con l’allenatore portoghese che chiama a raccolta i suoi dopo lo scivolone nell’ultimo match di Serie A contro il Parma. Di seguito le parole di Fonseca, che in primo luogo ha spiegato il rapporto che lega lui e sua moglie proprio allo Shakhtar: “Come sapete Katerina è una tifosa dello Shakhtar. Quando sono arrivato a casa lei era molto contenta. Abbiamo parlato e voleva che vincessi questa partita. Dopo, per tutte le altre partite, noi siamo tifosi attenti a quello che fa lo Shakhtar. Quando possiamo vediamo spesso le sue partite e vogliamo sempre che vinca. Ma contro la Roma, così come me, anche lei voleva che il tutto andasse in maniera diversa. E’ stata contenta per la mia vittoria”.

LA SFIDA D’ANDATA

“E’ vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma ma sappiamo la qualità dello Shakhtar e dobbiamo essere concentrati perché conosco il carattere dei giocatori. Vogliono lottare per cambiare il risultato. Dobbiamo essere concentrati e fare una grande partita per non avere sorprese. Vogliamo vincere. Non possiamo dire che siamo più attenti alla difesa o all’attacco, è importante difendere bene e fare gol. Se facciamo gol qui sarà più difficile per lo Shakhtar. Non saremo una squadra che viene qui solo per stare in difesa. La crisi degli attaccanti? Quello che è importante è fare gol, gli attaccanti stanno lavorando bene e il gol verrà. Non sono preoccupato”.

I CALCI DI RIGORE E LA QUALITÀ DELLO SHAKHTAR

“Sì ci siamo allenati come sempre sui calci di rigore. Per me è difficile fare un’analisi sullo Shakhtar. E’ una squadra fortissima, come ho detto prima della prima partita. In questa stagione ha vinto due volte sul Real e ha pareggiato due volte con l’Inter. Tutte le squadre hanno fasi meno positive e momenti che non sono positivi ma nell’ultima partita ha vinto contro un avversario difficile per 4-0. Devo essere concentrato sulla mia squadra per la partita di domani che sarà difficile, lo Shakhtar la vuole cambiare. Dobbiamo essere concentrati perché sarà una partita difficile”.