Shakhtar-Roma, Fonseca: “Era importante. Quarto posto in Serie A? La differenza con le altre squadra è una sola”

Parola a Paulo Fonseca.

Europa League, Shakhtar-Roma 1-2: Mayoral trascina i giallorossi ai quarti di finale

La Roma ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League grazie ad una prestazione magistrale all’andata degli ottavi (tre a zero il finale) che ha consentito alla compagine giallorossa di passeggiare sul velluto in Ucraina. Il match è stato comunque deciso dalla doppietta personale di Borja Mayoral, sempre più perno del reparto offensivo di Paulo Fonseca. Quest’ultimo ha commentato così ai microfoni di SkySport la convincente prova dei suoi ragazzi.

“Era importante entrare bene in partita e non prendere gol, hanno avuto l’iniziativa ma abbiamo difesa bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto il posizionamento, abbiamo avuto occasioni per fare gol ed è stato importante vincere qui e passare il turno per la prima volta. Abbiamo dimostrato che siamo adatti al calcio italiano oltre a quello europeo, magari in questo tipo di competizione troviamo più spazi. Non è facile arrivare quarti in Serie A, in Italia abbiamo squadre molto forti. Sono squadre che giocano solo per il campionato, noi abbiamo anche l‘Europa League e vogliamo lottare per entrare nelle prime quattro. Non è facile ma vogliamo lottare fino alla fine“.

Roma, l’agente di Zaniolo chiarisce: “Juventus? Pensa solo a tornare in campo”