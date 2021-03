Serie C, Turris-Catania 1-0: gli etnei cadono a Torre del Greco e restano settimi. La classifica

Il Catania cade in casa della Turris.

Nella gara valida per la 31a giornata del campionato di Serie C (girone C) gli etnei sono usciti sconfitti dalla trasfera di Torre del Greco. A decidere le sorti della gara una rete messa a segno da Fabio Longo che al 18′ del primo tempo, sugli sviluppi di corner, ha insaccato la palla che ha permesso ai campani di portare a casa tre punti importanti. Successo importante per la Turris che sale a quota 34 in classifica, resta fermo a 43 il Catania.

RISULTATI

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania 1-0

Bari-Casertana 1-1 (intervallo)

Bisceglie-Paganese 0-1 (intervallo)

Cavese-Catanzaro (posticipata)

Virtus Francavilla-Foggia 0-0 (intervallo)

Viterbese-Juve Stabia 0-1 (intervallo)

Teramo-Ternana (ore 17.30)

Avellino-Potenza (ore 20.30)

LA CLASSIFICA

Ternana** 66

Avellino* 57

Bari* 52

Catanzaro* 48

Catania* 43

Juve Stabia* 43

Foggia* 43

Teramo* 42

Palermo 39

Casertana** 37

Viterbese* 34

Monopoli* 34

Turris* 34

V.Francavilla 31

Potenza** 28

Vibonese* 28

Paganese 24

Bisceglie** 24

Cavese*** 16

* una gara in meno

** due gara in meno

*** tre gare in meno

Catania -2 punti di penalizzazione